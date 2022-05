Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar est prêt à dégainer une offre de 90M€ !

Publié le 11 mai 2022 à 14h15 par Arthur Montagne

En quête de renforts dans l'entrejeu, le PSG s'intéresse notamment à Sergej Milinkovic-Savic, et serait disposé à lâcher 90M€ pour le milieu de terrain de la Lazio Rome.

Cet été, l'une des ambitions du PSG sera de recruter au moins un joueur au milieu de terrain. Dans cette optique, de nombreux noms circulent à l'image de celui de Paul Pogba. Le joueur de Manchester United voit son contrat s'achever le 30 juin et serait la priorité du PSG pour cet été. La piste menant à Aurélien Tchouaméni serait également active, mais la concurrence est rude dans ce dossier, avec notamment le Real Madrid, et l'AS Monaco réclame plus de 80M€ pour l'international français.

Le PSG serait prêt à lâcher 90M€ pour Milinkovic-Savic