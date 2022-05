Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta prépare une incroyable opération avec Chelsea !

Publié le 11 mai 2022 à 14h00 par Arthur Montagne

Bien décidé à se renforcer à moindre coût cet été, le FC Barcelone tenterait d'arracher la signature de César Azpilicueta ainsi que celle de Marcos Alonso. Pour cela, deux joueurs du Barça pourraient faire le chemin inverse.

Alors que le FC Barcelone a déjà bouclé les signatures de Frank Kessié et Andreas Christensen, qui débarqueront libres cet été, deux autres pistes sont étudiées à Chelsea. En plus du défenseur danois, le Barça espère récupérer César Azpilicueta et Marcos Alonso. Les Blues possèdent une option pour prolonger le contrat de l'ancien joueur de l'OM tandis que le latéral gauche voit son bail courir jusqu'en juin 2023. Par conséquent, il faudra débourser une indemnité de transfert pour les recruter, mais afin d'en minimiser le coût, le Barça pourrait proposer deux joueurs en échange.

Neto et Dest vers Chelsea en échange d'Azpilicueta et Alonso ?