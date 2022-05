Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a le champ libre pour ce joli coup à 0€ !

Publié le 11 mai 2022 à 23h10 par Arthur Montagne

Alors que le PSG serait en discussions avec Jesse Lingard, dont le contrat à Manchester United s'achève le 30 juin, Newcastle ne devrait pas se mêler à la lutte.

Cet été, le PSG cherchera à se renforcer dans le secteur offensif. Et pour cause, Angel Di Maria ne sera probablement pas conservé alors que son contrat arrive à son terme, tandis que l'avenir de Kylian Mbappé reste incertain. Mauro Icardi et Julian Draxler seront poussés au départ, ce qui contraint Leonardo à s'activer sur le marché afin des joueurs capables d'entrer dans la rotation avec les stars parisiennes. Dans cette optique, le PSG discuterait notamment avec Jesse Lingard, comme révélé par le Daily Mail , dont le contrat à Manchester United s'achève le 30 juin.

Newcastle ne recrutera pas Lingard