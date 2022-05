Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette révélation sur le départ de Kays Ruiz !

Publié le 11 mai 2022 à 22h30 par Thibault Morlain

Ce mercredi, le FC Barcelone a annoncé qu’il se séparait déjà de Kays Ruiz. Un départ qui aurait pu toutefois intervenir il y a quelques mois déjà.

L’été dernier, arrivé au terme de son contrat avec le PSG et n’ayant pas trouvé d’accord avec Leonardo pour prolonger, Kays Ruiz avait fait son grand retour au FC Barcelone. Passé par La Masia entre 2009 et 2015, le milieu offensif avait ainsi intégré l’équipe B du Barça avec bien évidemment pour objectif de rejoindre à terme le groupe de Xavi. Problème, pour Kays Ruiz, cette saison en Catalogne n’a clairement pas été une franche réussite. Et le couperet est tombé ce mercredi puisque Barcelone a annoncé se séparer de son joueur de 19 ans, un an seulement après son retour.

Un départ avorté en janvier ?