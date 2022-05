Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar revient à la charge pour un coéquipier de Pogba !

Publié le 4 mai 2022 à 20h30 par Thomas Bourseau

Proche de Paul Pogba avec qui il a lié des liens d’amitié forts, Jesse Lingard serait à nouveau dans le viseur du PSG, à l’instar du champion du monde tricolore. D’ailleurs, les discussions seraient bien avancées pour le milieu offensif de Manchester United qui aurait pris la décision de ne pas prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain.

Après Dele Alli à l’occasion du mercato hivernal de 2021, il a occasionnellement été question d’intérêts de la direction sportive de Leonardo et du staff technique de Mauricio Pochettino pour d’autres internationaux anglais. Ce fut le cas pour Harry Kane ou encore Marcus Rashford, étant tous deux des options prises en considération par le comité de direction du Paris Saint-Germain pour potentiellement prendre la succession de Kylian Mbappé dont le contrat au PSG arrivera à expiration à la fin de la saison. Néanmoins, un tout autre dossier semblerait avoir été ouvert ces derniers mois par le directeur sportif Leonardo, à savoir Jesse Lingard. Et il se pourrait bien qu’en raison de la situation sportive et contractuelle de Lingard, le PSG revienne à la charge.

Le PSG serait en discussions avancées avec Lingard !

C’est en effet l’information communiquée par The Daily Mail. À en croire le média britannique, Jesse Lingard et son entourage auraient déjà ouvert le dialogue avec des membres de la direction du PSG. Selon The Mail , les négociations seraient d’ailleurs particulièrement avancées pour l’international anglais qui voudrait se donner toutes les chances de retrouver The Three Lions en marge du Mondial au Qatar en novembre prochain. C’est pourquoi Jesse Lingard compterait quitter Manchester United à l’issue de son contrat.

Une prolongation à United n’est plus d’actualité !