Mercato : Un coup de tonnerre pour l'avenir de Cristiano Ronaldo ? La réponse !

Publié le 4 mai 2022 à 18h30 par Pierrick Levallet

Cet été, Cristiano Ronaldo pourrait bien quitter Manchester United, seulement un an après son retour. Alors que la direction des Red Devils se battrait pour conserver le Portugais, c’est Erik ten Hag qui devrait bien avoir le dernier mot pour l’avenir du Portugais.

L’été dernier, la nouvelle du retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United a fait l’effet d’une bombe sur le marché des transferts. L’attaquant portugais est revenu dans son ancien club pour l’aider à retrouver les sommets de la Premier League et du football européen. Mais si le joueur de 37 ans fait une saison plutôt satisfaisante (24 buts en 38 apparitions toutes compétitions confondues), Manchester United n’affiche pas d’excellents résultats. Les Red Devils sont actuellement sixièmes du championnat anglais et une place en Ligue des champions pour la saison prochaine semble très compliquée à obtenir puisqu’Arsenal, quatrième, compte 5 points d’avance avec deux matchs de retard. De ce fait, l’avenir de Cristiano Ronaldo à Manchester United semblerait plutôt incertain, alors que le PSG penserait toujours à lui. D’ailleurs, le Portugais pourrait être tenté par une nouvelle destination lors du prochain mercato estival.

Cristiano Ronaldo pense à un départ cet été, Manchester United se bat pour le conserver

Selon les informations de The Sun , le quintuple Ballon d’Or envisagerait de faire ses valises cet été puisque les espoirs de jouer la Ligue des champions la saison prochaine semblent être réduits à néant. De son côté, la direction mancunienne serait consciente des envies de départ de Cristiano Ronaldo et se battrait donc pour le conserver à l’approche du mercato estival. Les Red Devils ne voudraient pas perdre l’un des joueurs les plus en vue du moment, malgré son âge. Reste à voir si Cristiano Ronaldo sera convaincu par sa direction, alors que son contrat expire en juin 2023, mais Manchester United dispose d’une option pour lui prolonger son engagement d’une saison supplémentaire. Toutefois, l’avenir du Portugais dépendrait du nouvel entraîneur des Red Devils .

