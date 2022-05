Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'arrivée d'une star dans le projet QSI prend forme !

Publié le 4 mai 2022 à 16h30 par Dan Marciano

En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba aurait fait part à son entourage de son désir de rejoindre le PSG. Mais les dirigeants parisiens ne cacheraient pas leurs doutes en interne, notamment sur sa condition physique.

Directeur sportif du PSG, Leonardo s'attaque à un chantier colossal. Le dirigeant aimerait recruter un milieu box-to-box capable, si possible, de marquer des buts. Selon les informations du Parisien , plusieurs joueurs sont surveillés par la direction. Le média cite les nom de Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome), d'Aurélien Tchouaméni (AS Monaco), de Seko Fofana (RC Lens), de Khéphren Thuram (OGC Nice), de Nicolo Barella (Inter), mais aussi de Paul Pogba. Déjà annoncé dans le viseur du PSG lors de l'été 2021, l'international français serait toujours courtisé par Leonardo. Cette tentative pourrait être le bonne pour le club de la capitale puisque le milieu de terrain se dirige vers un départ libre de Manchester United. Comme confirmé par la presse espagnole ce mercredi, Pogba aurait annoncé sa décision au vestiaire des Red Devils. Le champion du monde va terminer cette saison en Premier League avant de se pencher sur son avenir. De nombreuses équipes pourraient sauter sur l'occasion pour l'accueillir comme la Juventus, mais Pogba aurait l'intention de retourner en France.

C'est confirmé, Pogba veut le PSG

Originaire de la région parisienne, Paul Pogba ne cacherait pas son envie de retourner chez lui et de signer au PSG. Le Parisien annonçait que le milieu de terrain aurait fait part de son souhait à ses proches. Une information confirmée par Mundo Deportivo ce mercredi. Le média espagnol évoque les envies de départ du joueur, âgé aujourd'hui de 30 ans. Le possible départ de Leandro Paredes pourrait lui offrir une place dans l'entrejeu parisien. Mais au sein du club de la capitale, on s'interroge sur la pertinence de ce recrutement. En effet, les responsables auraient des doutes sur sa capacité à enchaîner les rencontres sans pépins physiques. Traumatisé par l'échec Sergio Ramos, le PSG ne voudrait pas répéter les mêmes erreurs et voudrait être certain des capacités du joueur. Un autre obstacle existe dans ce dossier. Le club de la capitale doit inscrire le nom de joueurs formés en France sur la liste UEFA de la Ligue des champions. Malgré son passage au Havre, Pogba ne rentre pas dans ces critères fixés en raison de son départ à Manchester United à 16 ans. Or, avec les possibles départs de Layvin Kurzawa, Colin Dagba, Eric Junior Dina-Ebimbe, Kylian Mbappé et d'Abdou Diallo, le PSG pourrait se retrouver en grande difficulté.

« C’est toujours bon de jouer avec des coéquipiers en équipe de France et en club »