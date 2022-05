Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'arrivée de Paul Pogba au PSG pourrait se compliquer !

Publié le 3 mai 2022 à 20h30 par Amadou Diawara

Pour préparer la saison prochaine, le PSG aimerait recruter un milieu de terrain box-to-box capable de marquer des buts. Dans cette optique, le club de la capitale penserait à recruter Paul Pogba. Toutefois, les hautes sphères du PSG pourraient se raviser parce que La Pioche n'a pas été formé en France et à cause de ses problèmes de blessure.

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Paul Pogba se rapproche de plus en plus d'un départ. En effet, La Pioche quittera les Red Devils librement et gratuitement si elle ne prolonge pas d'ici la fin de la saison. Et, aujourd'hui, un renouvellement de bail serait loin d'être d'actualité pour Paul Pogba. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG, en embuscade depuis de longues semaines pour boucler un coup XXL à 0€. D'autant que le numéro 6 de Manchester United serait exactement le profil recherché actuellement par la direction parisienne.

Paul Pogba n'est pas formé en France

Selon les informations du Parisien , le PSG ne serait plus du tout obnubilé par l'idée de recruter une sentinelle au milieu de terrain. Désireux de dénicher le digne successeur de Thiago Motta ces dernières saisons, le club de la capitale a échoué dans sa mission. Et aujourd'hui, les hautes sphères parisiennes auraient décidé de passer à autre chose. En effet, le PSG privilégierait désormais le recrutement d'un numéro 8 box-to-box capable de marquer des buts. Un profil qui manque cruellement au PSG. D'autant que Marco Verratti, le seul titulaire à part entière du club au milieu de terrain, est capable de jouer numéro 6. Ainsi, Paul Pogba est le profil idéal pour combler le PSG, mais le club parisien serait refroidi par plusieurs éléments sur ce dossier.

Paul Pogba enchaine les pépins physiques