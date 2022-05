Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo avec cette cible à 70M€ !

Publié le 3 mai 2022 à 19h30 par Amadou Diawara

Désireux de renforcer son attaque cet été, le PSG compterait se jeter sur Rafael Leao. Pour mettre toutes les chances de son côté, Leonardo aurait prévu de dépenser environ 70M€ pour le transfert de l'attaquant portugais. Afin de ne pas perdre Rafael Leao, le Milan AC lui proposerait un nouveau contrat à hauteur de 4M€. Toutefois, les Rossoneri seraient contraints de lâcher environ 6M€ pour réussir à le prolonger.

Alors que Kylian Mbappé et Angel Di Maria seront en fin de contrat le 30 juin, le PSG pourrait perdre deux de ses stars offensives librement et gratuitement cet été. Conscient de la situation, Leonardo aurait déjà identifié plusieurs profils pour ne pas se retrouver bredouille la saison prochaine. Par exemple, pour pallier la potentielle succession de Kylian Mbappé, le directeur sportif du PSG a déniché ses deux cibles préférentielles. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Erling Haaland est la grande priorité de Leonardo pour l'après-Mbappé, tandis que Robert Lewandowski est son plan B. Par ailleurs, le dirigeant du PSG a coché d'autres noms aux avant-postes, et notamment celui de Rafael Leao.

Le Milan AC veut prolonger Rafael Leao, mais...

D'après les indiscrétions de la Gazzetta dello Sport , divulguées ce mardi, le PSG souhaiterait s'attacher les services de Rafael Leao lors du prochain mercato estival et serait prêt à payer le prix fort pour obtenir gain de cause sur ce dossier. En effet, comme l'a indiqué le média transalpin, Leonardo envisagerait d'offrir environ 70M€ au Milan AC pour boucler le transfert de Rafael Leao à l'intersaison. Toutefois, les Rossoneri n'auraient nullement l'intention de laisser filer leur attaquant portugais cet été. D'ailleurs, le club emmené par Stefano Pioli souhaiterait prolonger Rafael Leao (sous contrat jusqu'au 30 juin 2024) pour refroidir les ardeurs de ses poursuivants, et notamment le PSG. Et grâce à Investcorp , qui devrait racheter le club lombard, le Milan AC devrait disposer de moyens XXL pour réussir sa mission. D'ailleurs, les discussions se seraient accélérées dernièrement avec une proposition d'environ 4,5M€ formulée à Rafael Leao, soit le triple de son salaire actuel.

... l'offre resterait insuffisante !