Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup de froid dans ce dossier à 70M€ !

Publié le 3 mai 2022 à 16h15 par Arthur Montagne

En quête de renforts offensifs, le PSG aurait jeté son dévolu sur Rafael Leão, mais Investcorp, le futur propriétaire de l'AC Milan, ne compte pas lâcher le Portugais.

Cet été, le PSG devrait être contraint de se renforcer dans le secteur offensif. Et pour cause, les contrats d'Angel Di Maria et Kylian Mbappé s'achèvent le 30 juin, et afin de compenser ces éventuels départs, le club de la capitale a déjà plusieurs pistes. En effet, les noms de Riyad Mahrez (Manchester City) et Ousmane Dembélé (FC Barcelone) sont régulièrement cités, mais ce n'est pas tout puisque le PSG s'intéresserait également à Rafael Leão (AC Milan). Un dossier qui s'annonce toutefois compliqué.

Les nouveaux propriétaires de l'AC Milan veulent garder Rafael Leão