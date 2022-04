Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se complique pour la succession de Di Maria !

Publié le 1 mai 2022 à 0h45 par Axel Cornic

Alors qu’Angel Di Maria devrait partir à la fin de son contrat le 30 juin prochain, le PSG aimerait miser sur Riyad Mahrez... qui pourrait pourtant filer vers la Serie A !

Le visage du Paris Saint-Germain va changer la saison prochaine. Un grand nombre de départs devraient avoir lieu, puisque l’énième échec en Ligue des Champions pousse les dirigeants parisiens à entamer un tout nouveau cycle. Angel Di Maria pourrait être une des victimes de ce grand ménage, puisque son contrat se termine dans seulement deux mois et une prolongation ne semble pas du tout d’actualité, avec un départ vers Benfica ou la Juventus qui pourrait se préciser. Pour le remplacer, le PSG aimerait miser sur un Riyad Mahrez dont le contrat avec Manchester City se termine dans un peu plus d’un an, mais qui aurait également tapé dans l’œil de nombreux autres clubs.

Mahrez, la grande priorité du nouveau Milan