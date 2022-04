Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Di Maria s’active pour son départ !

Publié le 29 avril 2022 à 11h15 par Axel Cornic

En fin de contrat, Angel Di Maria devrait vraisemblablement quitter le Paris Saint-Germain et pourrait bien poursuivre sa carrière en Serie A, à 34 ans.

Arrivé en 2015, Angel Di Maria devrait fermer un gros chapitre de sa carrière à la fin de la saison, en quittant le Paris Saint-Germain. Son contrat se termine le 30 juin et pour le moment aucune prolongation n’est au programme... bien au contraire ! L’Argentin ferait partie des candidats au départs et plusieurs options semblent déjà, se présenter, avec Benfica ou encore le FC Barcelone. La piste la plus chaude semble toutefois concerner la Juventus, qui pourrait miser sur le joueur du PSG pour pallier le départ de Paulo Dybala, lui aussi en fin de contrat.

L’entourage de Di Maria rencontre la Juventus