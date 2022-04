Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle bombe lâchée par le clan Lewandowski !

Publié le 29 avril 2022 à 9h30 par La rédaction

Dans les petits papiers du FC Barcelone, Robert Lewandowski souhaite quitter le Bayern Munich, et Pini Zahavi en aurait informé les Bavarois.

C’est l’un des plus gros dossiers du prochain mercato estival. Après huit années de bons et loyaux services au Bayern Munich, Robert Lewandowski pourrait faire ses valises lors des prochaines semaines. En effet, le Polonais sera libre de tout contrat en juin 2023, et celui-ci n’a trouvé aucun accord avec ses dirigeants afin de prolonger. Une situation qui n’a pas échappé au FC Barcelone. En effet, Xavi veut un renfort de poids en attaque, et le joueur de 33 ans, auteur de 48 buts et 6 passes décisives en 43 rencontres cette saison, serait le candidat idéal. Alors que Lewandowski ne serait pas insensible à l'intérêt du Barça, les Bavarois seraient au courant de son envie d’ailleurs.

Le Bayern Munich connait les intentions de Lewandowski