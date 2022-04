Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une piste de Xavi jette un froid sur une arrivée au Barça !

Publié le 29 avril 2022 à 7h30 par Dan Marciano

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone pour suppléer Jordi Alba, José Luis Gayà a fait le point sur son avenir au FC Valence.

La piste Robert Lewandowski fait les gros titres de la presse catalane depuis plusieurs jours. Mais le FC Barcelone travaille sur d'autres dossiers, notamment le recrutement d'un latéral gauche capable de suppléer Jordi Alba. Sport a cité les noms présents sur la short-list de Joan Laporta : Javi Galan (Celta Vigo), Alex Telles (Manchester United), Alex Grimaldo (Benfica), Nicolas Tagliafico (Ajax Amsterdam), Alex Moreno (Bétis Séville) et José Luis Gayà. Ce dernier est surveillé par le FC Barcelone depuis plusieurs mois.

« Je suis heureux au FC Valence »