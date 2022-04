Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande annonce de la presse espagnole sur Neymar !

Publié le 29 avril 2022 à 3h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il a souvent été annoncé dans le viseur du FC Barcelone ces dernières années, Neymar n’est plus du tout un sujet pour le club catalan, et son avenir s’inscrit désormais pleinement au PSG.

Depuis son transfert record du FC Barcelone vers le PSG à l’été 2017 pour 222M€, Neymar a toujours laissé de grands regrets en Catalogne. À plusieurs reprises ces dernières années, et principalement en 2019 lorsque l’attaquant brésilien envisageait de claquer la porte du PSG, le FC Barcelone a tenté de rapatrier Neymar mais sans jamais parvenir à atteindre cet objectif. Et l’histoire d’amour entre le Barça et son ancienne star semble bel et bien terminée…

Barcelone ne veut plus de Neymar

Comme l’a annoncé La Cuatro, la direction du FC Barcelone a définitivement tiré un trait sur Neymar et n’envisage plus du tout un retour de l’attaquant brésilien dans ses rangs. Une information qui n’a rien de surprenante, surtout que l’ancienne pépite de Santos a prolongé en mai dernier son contrat jusqu’en juin 2025 avec le PSG, ce qui fixe donc son avenir pour les années à venir.