Mercato - PSG : Voilà le salaire XXL qui attend Pogba !

Publié le 29 avril 2022 à 2h30 par Guillaume de Saint Sauveur

En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba est annoncé de plus en plus proche d’une arrivée au PSG. Et le Qatar lui proposer un salaire conséquent pour débarquer…

Paul Pogba (29 ans) et le PSG, c’est en bonne voie ? Son entraîneur, Ralf Rangnick, a récemment indiqué en conférence de presse que le milieu de terrain français quitterait Manchester United au terme de son contrat en fin de saison : « En l’état actuel, Pogba ne prolongera pas son contrat avec Manchester United. Le plus probable est qu’il ne soit plus là la saison prochaine ». Le PSG est déjà annoncé comme étant le grand favori pour accueillir Pogba cet été, et le Qatar a d’ailleurs préparé une offre de contrat XXL pour la star tricolore.

20M€ par an proposés à Pogba ?

Comme l’a révélé ParisFans jeudi, le PSG proposerait un salaire annuel de 20M€ à Paul Pogba pour le convaincre de débarquer au Parc des Princes cet été, ce qui ferait du joueur de l’équipe de France l’un des éléments les mieux payés de l’effectif francilien. Reste à savoir si Pogba, également courtisé par la Juventus, répondra favorablement au PSG.