Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a dégainé une belle offre pour Paul Pogba !

Publié le 28 avril 2022 à 10h15 par Thomas Bourseau

Dans le viseur de Leonardo depuis un bon moment, Paul Pogba disposerait d’une belle offre de contrat de la part du PSG. La décision demeurerait entièrement entre les mains du champion du monde.

À l’occasion d’un entretien accordé à Julien Maynard pour Téléfoot ces dernières semaines, Paul Pogba expliquait qu’il n’avait toujours pas pris de décision quant à son avenir alors que son contrat à Manchester United arrivera à expiration en juin prochain. Une occasion en or pour Leonardo qui avait déjà ouvert son dossier l’été dernier avant que l’opportunité Lionel Messi se présente au PSG comme l’a affirmé ParisFans ce jeudi. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain serait bien emballé par l’idée accueillir Pogba à Paris par l’intermédiaire de son futur statut d’agent libre.

Paul Pogba aurait une offre de quatre ans formulée par le PSG entre les mains !