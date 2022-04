Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar enfin fixé pour Ousmane Dembélé ?

Publié le 28 avril 2022 à 8h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Le FC Barcelone accélère en coulisses pour la prolongation de contrat d’Ousmane Dembélé qui arrive à expiration, d’autant que l’attaquant tricolore est courtisé par le PSG. Et les récentes discussions semblent très positives entre le club catalan et le clan Dembélé, ce qui l’éloigne donc d’un retour en Ligue 1.

De quoi sera fait l’avenir d’Ousmane Dembélé (24 ans), en fin de contrat en juin prochain avec le FC Barcelone ? Le PSG aurait un accord de principe avec l’attaquant français depuis cet hiver, période où Dembélé était poussé vers la sortie par le Barça qui souhaitait s’en débarrasser. Mais depuis, Xavi a fait le forcing pour inciter sa direction à prolonger au plus l’ancien Rennais, et le FC Barcelone enchaine les réunions avec l’agent de Dembélé pour tenter de trouver un accord in-extremis. Et son travail porte ses fruits…

Dembélé donne sa priorité à Barcelone