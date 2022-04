Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta sait à quoi s’en tenir pour Robert Lewandowski !

Publié le 28 avril 2022 à 7h00 par Pierrick Levallet

Cet été, le FC Barcelone souhaiterait s'attacher les services de Robert Lewandowski afin de poursuivre sa reconstruction. D'ailleurs, le club catalan saurait à quoi s'en tenir concernant la durée du contrat pour le Polonais.

Après les arrivées de Dani Alves, Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang et Adama Traoré l’hiver dernier, le FC Barcelone entend bien continuer son recrutement cet été. Dans cette optique, le club catalan ciblerait plusieurs joueurs, dont Robert Lewandowski. En fin de contrat en juin 2023, le Polonais n’a toujours pas prolongé avec le Bayern Munich et les négociations ne semblent pas vraiment avancer. Le FC Barcelone suivrait donc avec attention l’évolution de la situation de l’attaquant de 33 ans. D’ailleurs, l’un des problèmes dans les pourparlers entre le club bavarois et le joueur porterait sur un point important de son futur contrat.

Le problème du Bayern avec la prolongation de Lewandowski réside dans la durée du contrat