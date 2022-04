Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tension maximale en coulisses dans le dossier Lewandowski !

Publié le 27 avril 2022 à 15h30 par La rédaction

Annoncé en partance pour le FC Barcelone lors du mercato estival, l’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski n’a plus qu’une idée en tête : rejoindre les rangs barcelonais cet été, alors que ses relations avec les bavarois sont de plus en plus conflictuelles.

Désireux de renforcer son secteur offensif en vue de la saison 2022/2023, le FC Barcelone tient absolument à attirer dans ses filets un buteur de classe mondiale lors du prochain mercato estival. Les dirigeants barcelonais ont exploré plusieurs pistes dont celle menant à Erling Haaland (Borussia Dortmund), et ont fini par jeter leur dévolu sur le numéro 9 du Bayern Munich, Robert Lewandowski, en fin de contrat avec le club bavarois en juin 2023. Ce dernier, pas insensible aux sirènes du Barça, entretient des relations de plus en plus froides et tendues avec son club actuel.

Lewandowski veut partir du Bayern !

Lors d’un entretien pour Sky 90 dimanche, Hasan Salihamidžić, directeur sportif du Bayern Munich, a assuré que Lewandowski resterait à 100% en Bavière la saison prochaine. Et selon SportBild , l’international polonais n’a guère apprécié les propos de son dirigeant, qu’il considère comme un coup de pression à son encontre. Le joueur de 33 ans estime que cet été est le meilleur moment pour quitter Munich et relever un nouveau défi ailleurs, étant persuadé qu’il n’aura pas les mêmes propositions financières l’année prochaine lorsqu’il aura 35 ans. Après huit saisons de bons et loyaux services en Bavière, Robert Lewandowski veut bel et bien tourner la page munichoise de sa carrière pour en ouvrir une autre du côté de la Catalogne.

Relations Bayern / Lewandowski très tendues