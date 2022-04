Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le décor est planté pour l’opération Paul Pogba…

Publié le 27 avril 2022 à 13h30 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 27 avril 2022 à 13h32

En fin de contrat à l’issue de la saison avec Manchester United, Paul Pogba est annoncé comme étant l’une des grandes priorités du PSG sur le marché des transferts. L’international français, qui n’a toujours pas tranché quant à sa future destination, réclame avant tout un projet solide…

Paul Pogba (28 ans) et Manchester United, c’est bientôt la fin ! La presse anglaise révélait ces derniers jours que l’international français avait déjà annoncé à ses coéquipiers dans le vestiaire qu’il ne prolongerait pas son contrat qui arrive à expiration, et Pogba s’apprêterait donc à partir libre. Mais pour aller où ? Son agent, Mino Raiola, écartait déjà une piste en décembre dernier au micro de Sport1 : « Pogba peut-il aller en Allemagne ? Ce n'est pas possible car la mentalité allemande est différente. Ils ne peuvent pas et ne veulent pas payer ces salaires élevés. Le seul club allemand qui pouvait le faire est le Bayern Munich. Mais même eux ne peuvent pas toucher le salaire de Paul. Les Allemands sont au bas de la pyramide salariale internationale. Va-t-il quitter Manchester United ? Nous avons de nombreuses offres pour lui, dont une prolongation de contrat. On verra ce qui est le mieux pour lui », indiquait Raiola. La Bundesliga semble donc exclue pour l’avenir de Paul Pogba, mais qu’en est-il du PSG ?

Le PSG est passé à l’action, mais…

Le club parisien, qui semble avoir fait du milieu de terrain de l’équipe de France l’une de ses grandes priorités du mercato estival, lui a récemment transmis une offre de contrat, mais Sky Sports a révélé ce mercredi que Pogba n’y avait pas encore répondu. Il fait durer le suspense en coulisses, et pour cause : le joueur de Manchester United refuse de se précipiter et voudrait intégrer un projet solide la saison prochaine. Le PSG fait donc bien évidemment des options viables à ses yeux, mais selon Sky , Pogba n’exclut pas non plus de rejoindre un autre club de Premier League si ce dernier répond à ses exigences salariales. Le Qatar devra donc se montrer convaincant pour rafler la mise avec Paul Pogba.

« Je peux décider demain »