Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande annonce de Pogba sur l’intérêt d’Al-Khelaïfi !

Publié le 27 mars 2022 à 12h15 par Th.B.

Alors que l’intérêt du PSG semble être grandissant pour Paul Pogba, le milieu de terrain de Manchester United n’a pas souhaité faciliter la tâche du président Nasser Al-Khelaïfi en faisant le choix de laisser le doute planer quant à son avenir.

Cela fait à présent quelque temps que Paul Pogba est annoncé figurer dans le viseur du directeur sportif Leonardo et du président Nasser Al-Khelaïfi. D’autant plus que son contrat à Manchester United arrivera à expiration à l’issue de la saison. Cette semaine, le champion du monde tricolore a laissé le doute planer quant à une éventuelle venue au PSG en soulignant tout de même qu’il aimerait bien évoluer aux côtés de Kylian Mbappé à la fois en sélection et en club. Paul Pogba rejoindra-t-il le PSG ? Invité à s’exprimer au micro du journaliste Julien Maynard, le milieu de terrain de Manchester United n’a pas particulièrement ouvert la porte au PSG ou à un autre club tout en faisant un point sur son avenir.

« Je peux décider demain comme je peux décider pendant le mercato »