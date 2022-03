Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette terrible annonce sur l'avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 27 mars 2022 à 11h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a déjà un accord de principe avec le Real Madrid pour un transfert libre et gratuit. Et selon Cesc Fabregas, le numéro 7 parisien ne devrait pas laisser passer l'opportunité de rejoindre la Maison-Blanche cet été.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Kylian Mbappé se rapproche dangereusement du Real Madrid. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 du PSG a un accord de principe avec le club merengue pour un transfert libre et gratuit. Toutefois, selon nos informations, Kylian Mbappé n'a pas encore tranché définitivement quant à son avenir. En effet, le crack français voudrait encore écouter les arguments du PSG et du Real Madrid avant de prendre sa décision finale. Mais à en croire Cesc Fabregas, les dés sont déjà jetés. D'après le milieu de terrain de l'AS Monaco, Kylian Mbappé ne devrait pas échapper au Real Madrid cet été.

«Je pense qu'il ira à Madrid»