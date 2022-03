Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar réclame un rendez-vous avec le Qatar !

Publié le 27 mars 2022 à 6h45 par Th.B.

Alors que Kylian Mbappé a été l’homme fort de toute la saison du PSG jusque-là, Neymar a été blessé pendant un long moment et s’est donc forcément moins montré. De quoi l’inciter à se poser des questions sur son statut au Paris Saint-Germain et à réclamer une entrevue avec les plus hauts dirigeants.

Ces derniers temps, il a été question dans la presse d’une détermination de Neymar de retrouver son meilleur niveau au PSG parce que le Brésilien estimerait avoir « perdu assez de temps » à cause des multitudes de blessures dont il a été victime ces dernières années au Paris Saint-Germain. N’ayant pas pu peser dans la double confrontation face au Real Madrid, contrairement à son compère d’attaque Kylian Mbappé, buteur au 1/8ème de finale aller de Ligue des champions ainsi qu’au retour. De quoi pousser Neymar à se poser des questions ?

Neymar voudrait avoir des éclaircissements sur son statut !