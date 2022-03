Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette sortie fracassante sur l'avenir de Dupraz !

Publié le 27 mars 2022 à 5h00 par A.M.

Alors que l'avenir de Pascal Dupraz suscite de nombreux débats, Jean-Michel Larqué estime que ce n'est pas le sujet le plus important.

Bien que Pascal Dupraz ait annoncé à son arrivée que sa mission à l'ASSE s'achèverait en fin de saison, maintien ou non, ces dernières semaines, l'hypothèse d'une prolongation a fait son chemin. Il faut dire que le technicien français a permis aux Verts de se replacer dans la course au maintien et de se retrouver en position de se sauver alors que le club du Forez pointait à une très inquiétante dernière place jusqu'au départ de Claude Puel. Cependant, selon Jean-Michel Larqué, l'avenir de Pascal Dupraz ne doit pas être la priorité stéphanoise.

«Saint-Étienne a d’autres priorités avant de penser à la prolongation de son contrat»