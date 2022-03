Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi fixe une date cruciale pour son avenir !

Publié le 27 mars 2022 à 3h45 par A.M.

Invité à commenter son avenir, Lionel Messi assure qu'il va devoir faire des choix importants après la Coupe du monde 2022.

Après une première saison plus que décevante avec le PSG, l'avenir de Lionel Messi fait déjà parler. Mais alors que son contrat court jusqu'en 2023, l'Argentin devrait bien honorer son bail afin de disputer la prochaine Coupe du monde à l'issue de laquelle il aura 35 ans. Et il reconnaît que le moment sera venu pour se poser des questions.

«Après le Mondial, je vais devoir faire le point sur beaucoup de choses»