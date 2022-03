Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real, Barça... Un énorme coup de pression envoyé par le clan Mbappé ?

Publié le 26 mars 2022 à 18h45 par B.C.

Ces dernières heures, plusieurs sources ont fait état de discussions entre le clan Mbappé et le FC Barcelone en vue d'une possible arrivée cet été. À en croire la presse catalane, l’attaquant du PSG aurait une stratégie claire avec ces fuites.

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison, Kylian Mbappé fait durer le suspense pour son avenir. Comme vous l’a révélé le10sport.com, l’attaquant du PSG n’a pas encore pris sa décision, et ce malgré l’existence d’un accord moral avec le Real Madrid. De quoi rendre le futur du Bondynois incertain, d’autant qu’un autre club serait prêt à tenter un énorme coup dans ce dossier. Ces dernières heures, L’Équipe a annoncé que le PSG avait eu connaissance de discussions entre le clan Mbappé et le FC Barcelone, mais en Espagne, la version est bien différente.

Le Barça, un moyen de pression du clan Mbappé ?