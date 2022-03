Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le suspense est à son comble dans le feuilleton Bale !

Publié le 26 mars 2022 à 16h30 par Th.B.

Alors que son contrat arrivera à expiration en juin prochain au Real Madrid, Gareth Bale ne sait toujours pas quelle sera la prochaine étape de sa carrière ou si cette dernière prendra fin à l’issue de la saison selon son agent Jonathan Barnett

Après neuf années de bons et loyaux services, surtout lors de la première partie de son aventure au Real Madrid puisqu’il est au placard depuis quelque temps désormais, Gareth Bale devrait quitter le club merengue à l’issue de la saison. En effet, son contrat arrivera à expiration et ne devrait pas être prolongé. C’est du moins ce que The Athletic a affirmé dans la journée de vendredi en affirmant qu’une volonté de prolonger leur collaboration ne serait souhaitée ni du côté du clan Bale ni par le comité de direction du Real Madrid, prêt à enfin tourner la page Bale. Mais quel avenir est-il réservé à l’international gallois encore performant avec la sélection nationale, en atteste son doublé inscrit jeudi soir face à l’Autriche qui a permis au Pays de Galles de valider son ticket pour la finale de la phase de qualifications du Mondial au Qatar en novembre prochain ? The Athletic a confié ces dernières heures qu’une retraite ne serait pas vraiment à l’ordre du jour contrairement à ce que certains de ses proches se seraient mis en tête. Et surtout si le Pays de Galles venait à se qualifier pour la Coupe du monde. La signature d’un contrat de seulement une saison serait alors pris en considération afin de permettre à l’ailier du Real Madrid de disputer ce rendez-vous mondial l’automne prochain. Mais pour aller où ?

Le représentant de Bale met les choses au clair pour le Real Madrid…

Le suspense reste complet à ce jour. Et ce n’est pas son agent Jonathan Barnett qui affirmera le contraire. Selon le représentant de Gareth Bale, l’indésirable du Real Madrid aurait cependant pu être d’une grande utilité à Carlo Ancelotti cette saison si l’entraîneur italien avait pris la décision de lui faire plus confiance comme il l’a fait savoir à The Daily Telegraph . « C'est incroyable qu'ils (le Real Madrid) ne l'aient pas fait jouer, car il peut encore faire des choses, comme tout le monde l'a vu jeudi soir. S'ils l'avaient intégré dans l'équipe et impliqué, ils auraient eu un grand joueur, mais nous allons vivre avec ça et continuer ».

…et pour l’avenir de son client !