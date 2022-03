Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi laisse planer un énorme doute sur son avenir !

Publié le 26 mars 2022 à 15h30 par B.C. mis à jour le 26 mars 2022 à 15h34

Décisif avec l’Argentine face au Venezuela, Lionel Messi est resté évasif en évoquant son avenir, affirmant devoir « faire le point sur beaucoup de choses » après le Mondial 2022.

Son retour en Argentine a donné une bouffée d’oxygène à Lionel Messi. Arrivé au PSG l’été dernier en provenance du FC Barcelone, l'attaquant peine à apporter entière satisfaction dans la capitale française, de quoi frustrer les supporters qui avaient fondé de grands espoirs en leur nouveau numéro 30. Avec Messi, le PSG espérait enfin remporter le Graal, à savoir la Ligue des champions, mais finalement, le club de la capitale n’a su éviter un nouveau fiasco européen. Lionel Messi se retrouve donc sous le feu des critiques avec 7 buts et 11 passes décisives en 26 matches, au point d’avoir été la cible de sifflets durant la rencontre opposant le PSG à Bordeaux. Dans la nuit de vendredi à samedi, l’ambiance était radicalement différente à la Bombonera, l’antre historique de Boca Juniors, qui a accueilli le match entre l’Argentine et le Venezuela (3-0) durant lequel Lionel Messi a retrouvé le sourire.

« Après le Mondial, je vais devoir faire le point sur beaucoup de choses »