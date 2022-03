Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan Gareth Bale interpelle Carlo Ancelotti !

Publié le 26 mars 2022 à 15h00 par Th.B.

Alors que l'agent de Gareth Bale a reconnu que l'avenir de l'ailier du Real Madrid ne sera pas réglé avant le mois de juin, Jonathan Barnett regrette son utilisation sous Carlo Ancelotti.

Pas souvent utilisé par Carlo Ancelotti depuis le début de la saison et surtout ces derniers temps alors qu’il se trouve apte à jouer, Gareth Bale regarde ses coéquipiers merengue du banc à chaque sortie du Real Madrid dernièrement. Alors que comme il l’a une nouvelle fois prouvé en équipe nationale avec le Pays de Galles jeudi soir, victoire 2-1 contre l’Autriche de David Alaba grâce à son doublé pour une place en finale de la phase de qualifications du Mondial 2022, l’ailier du Real Madrid a encore beaucoup à offrir. Et son agent Jonathan Barnett regrette, qu’à quelques semaines de l’expiration de son contrat, Carlo Ancelotti ne se soit pas plus appuyé sur son client au fil de la saison.

À l’approche de son départ, Barnett regrette qu’Ancelotti n’ait pas plus fait jouer Bale