Mercato : PSG, Real Madrid, Barcelone... Mbappé toujours dans le flou !

Publié le 26 mars 2022 à 14h30 par Arthur Montagne

Alors que le contrat de Kylian Mbappé s'achève en juin prochain, rien ne semble encore établi dans ce dossier puisque l'attaquant du PSG n'aurait toujours pas tranché pour son avenir qui semble se jouer entre le Real Madrid et le club parisien, malgré les rumeurs de contacts avec le FC Barcelone.

L'avenir de Kylian Mbappé continue de faire parler. Et pour cause, le contrat de l'international français s'achève en juin prochain et l'été dernier, il avait réclamé son départ du PSG pour rejoindre le Real Madrid. A l'époque, le club de la capitale s'était opposé à toutes les offres madrilènes allant pourtant jusqu'à 180M€. Mais cette fois-ci, le PSG n'a plus son mot à dire, et Kylian Mbappé est autorisé s'engager avec le club de son choix. Malgré tout, comme révélé par le10sport.com, l'international français, bien qu'il ait un accord verbal avec le Real Madrid, n'a toujours pas tranché pour son avenir, et surtout, il n'a absolument rien signé pour le moment. Une incertitude qui a encore grandi avec les informations de L'Equipe qui révélé que le PSG a eu connaissance de l'existence de contacts entre le FC Barcelone et Kylian Mbappé. Un sujet sur lequel Joan Laporta a d'ailleurs rapidement rebondi. « Si nous parlons d'un joueur et qu'on avait l'intention de le recruter, son prix augmenterait. Alors que ce soit concernant ce joueur ou avec d'autres, je ne veux pas commenter parce que ce serait préjudiciable pour notre club. (…) Cela fait partie du show business du football, je n'ai rien à dire. (...) Je veux qu’il soit clair que notre priorité est de mettre l’équipe au-dessus de tout. Nous ne voulons pas des joueurs plus grands que l’équipe », assurait le président du Barça à Mundo Deportivo .

Le Barça dément, le Real attend et le PSG y croit !