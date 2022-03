Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez prend une première décision radicale pour Ancelotti !

Publié le 26 mars 2022 à 16h00 par A.M.

Malgré la déroute subie dans le Clasico contre le FC Barcelone (0-4), Carlo Ancelotti ne semble pas menacé pour son avenir à court terme. L'Italien bénéficie toujours du soutien du Real Madrid.

Revenu sur le banc du Real Madrid l'été dernier afin de remplacer Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti connaît des hauts et des bas. Largement en tête de la Liga, le club merengue voit toutefois le FC Barcelone revenir fort et l'humiliation subie au Santiago Bernabeu dans le Clasico (0-4) pourrait laisser des traces et susciter des doutes concernant l'avenir de Carlo Ancelotti dont le nom a été évoqué du côté de l'Italie pour succéder à Roberto Mancini.

Le Real maintient sa confiance à Ancelotti