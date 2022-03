Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un ancien du club évoque la succession d'Ancelotti !

Publié le 26 mars 2022 à 4h15 par A.M.

Alors que l'avenir de Carlo Ancelotti ne semble pas complétement assuré du côté du Real Madrid, Xabi Alonso a évoqué la possibilité de succéder à l'Italien.

Revenu sur le banc du Real Madrid la saison dernière, Carlo Ancelotti ne fait pas totalement l'unanimité depuis le début de la saison. Et l'humiliation lors du Clasico contre le FC Barcelone ne plaide pas sa cause (0-4). Par conséquent, son avenir pourrait être incertain dans les prochaines semaines d'autant plus que son nom a commencé à circuler pour prendre la succession de Roberto Mancini à la tête de la sélection italienne. Actuel entraineur de l’équipe B de la Real Sociedad, Xabi Alonso a été interrogé sur la possibilité d'entraîneur le Real Madrid.

Xabi Alonso botte en touche