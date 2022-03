Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouvelle bombe de la presse italienne sur Ancelotti !

Publié le 25 mars 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que l’avenir de Roberto Mancini sur le banc de la sélection italienne est incertain, Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, serait ciblé pour le remplacer.

L’Italie a subi une terrible désillusion. Après avoir été sacrée championne d’Europe en juillet 2021, la Squadra Azzura a chutée lors des barrages pour la Coupe du monde au Qatar. A domicile, les Italiens n’ont pas sur faire la différence malgré leurs 32 tirs, et se sont inclinés (0-1) face à la Macédoine du Nord. Alors que le président de la FIGC, Gabriele Gravina a affiché son soutien à Roberto Mancini après le match : « j’espère qu’il continuera avec nous » , le sélectionneur pourrait bel et bien quitter ses fonctions de lui-même. En cas de départ de l’Italien, la fédération chercherait déjà son successeur, et pourrait bien se pencher sur l’actuel entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti.

La fédération pense à Ancelotti