Mercato - PSG : Le Qatar en grand danger pour Kylian Mbappé !

Publié le 25 mars 2022 à 10h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé discute toujours avec le PSG, mais les négociations sont rendues compliquées par le contexte parisien.

L'avenir de Kylian Mbappé reste un enjeu majeur pour le PSG qui espère absolument convaincre son attaquant de prolonger son contrat qui s'achève en juin prochain. Malgré tout, compte tenu de la situation de l'international français, plusieurs clubs sont à l'affût à l'image du Real Madrid, principal candidat pour accueillir Kylian Mbappé cet été. Le club merengue a même un accord verbal avec le joueur, comme révélé par le10sport.com. Cependant, le FC Barcelone aurait également fait une entrée remarquée dans ce dossier.

Le PSG tente toujours de convaincre Mbappé, mais...