Mercato - PSG : Mbappé prêt à prendre une incroyable décision pour son avenir ?

Publié le 25 mars 2022 à 8h15 par A.M. mis à jour le 25 mars 2022 à 8h20

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG à l'issue de la saison. Et alors que le Real Madrid semblait être la principale option, le FC Barcelone aurait fait une entrée fracassante dans ce dossier, ce qui ne déplait pas au joueur.

L'avenir de Kylian Mbappé est un sujet majeur au PSG. Et pour cause, le contrat de l'attaquant français s'achève en juin prochain et il ne semble toujours pas avoir tranché. Jusque-là, seule deux options semblaient sur la table, à savoir une prolongation à Paris ou une signature au Real Madrid, club avec lequel il a déjà un accord verbal, comme révélé par le10sport.com. Cependant, une troisième opportunité vient d'émerger à savoir celle d'une arrivée au FC Barcelone qui se serait positionné dans ce dossier.

Mbappé ne ferme pas la porte au Barça