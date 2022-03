Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une prolongation ? Le clan Dembélé met les choses au clair !

Publié le 25 mars 2022 à 6h00 par Th.B.

En pleine forme avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé pourrait toujours prolonger son contrat à en croire le bras droit du président Joan Laporta. Cependant, le comité de direction du Barça n’aurait pas prévu de réunion avec le clan Dembélé.

Auteur de performances remarquées et soulignées par son entraîneur Xavi Hernandez au FC Barcelone, qui ne lui ont cependant pas valu une convocation en Équipe de France pour cette trêve internationale, Ousmane Dembélé parvient à inverser la tendance au Barça où il a été sifflé par les supporters blaugrana après son départ avorté cet hiver et sa réticence à signer le contrat proposé par les dirigeants du FC Barcelone. Vice-président du Barça , Rafael Yuste a dernièrement fait savoir à Catalunya Radio qu’une prolongation ne serait plus impossible désormais. Encore faudrait-il qu’une entrevue entre les parties concernées soit programmée…

« Aucune nouvelle réunion n'est prévue avec les dirigeants du club »