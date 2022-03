Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : William Saliba a rendu un grand service aux Verts !

Publié le 25 mars 2022 à 3h45 par A.M.

Invité à commenter son départ de l'ASSE en 2019, William Saliba assure que son départ était indispensable pour les finances des Verts.

Formé à l'ASSE, William Saliba a fait ses grands débuts en professionnel avec les Verts, et il n'a pas perdu de temps pour taper dans l'œil de différents recruteurs puisque dès l'été 2019, Arsenal n'a pas hésité à lâcher 30M€ pour recruter le jeune défenseur central. Un transfert sur lequel est revenu l'actuel joueur de l'OM.

«J’ai aidé le club qui avait besoin de cet argent»