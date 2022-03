Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Caïazzo à l'origine d'un coup de tonnerre pour la vente du club ?

Publié le 24 mars 2022 à 15h30 par A.M.

Alors que l'AS Saint-Etienne est en vente depuis plusieurs mois, Bernard Caïazzo bloquerait totalement le processus à en croire Jean-Michel Larqué qui assure qu'en revanche Roland Romeyer est bien plus vendeur que son associé.

Voilà quasiment un an que l'ASSE est en vente, sans qu'aucun dossier n'ait abouti. Et pourtant, plusieurs candidats se sont positionnés ces derniers mois à l'image de Norodom Ravichak, le prince cambodgien, ou encore d'Olivier Markarian et Jean-Michel Roussier. Mais à chaque fois, les offres n'ont pas convaincu les deux actuels propriétaires de l'ASSE à savoir Bernard Caïazzo et Roland Romeyer. Par la suite, l'entreprise russe TSI semblait porteuse d'un projet ambitieux tandis que Serge Bueno, en association avec Olivier Markarian avait un projet local séduisant. Mais depuis la fin de l'année 2021, le processus de vente semble au point mort. « Ce qui est important c’est de trouver quelqu’un capable de pérenniser le club. Pour le moment, il n’y a personne. Malheureusement personne. J’ai eu des réunions avec des candidats à Saint-Etienne, à Paris, en Suisse… Mais quand c’est le moment de tout mettre sur la table et de fournir les éléments tangibles à KPMG, personne ne l’a fait. Actuellement, personne n’a rempli toutes les cases », confiait même Roland Romeyer. Et pour cause, il semblerait que le président du directoire soit bien plus enclin à vendre l'ASSE que Bernard Caïazzo comme l'assure Jean-Michel Larqué.

«Monsieur Caïazzo veut de l’argent et rester sur son strapontin»