Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Haaland est encore relancé !

Publié le 24 mars 2022 à 15h15 par D.M.

A en croire la presse espagnole, Erling Haaland aurait décidé de rejoindre le Real Madrid. Mais ce feuilleton n'est pas terminé pour autant, et ce pour plusieurs raisons.

A en croire la presse espagnole, Erling Haaland aurait choisi son prochain club. Désireux de quitter le Borussia Dortmund à la fin de la saison, l’international norvégien rêverait de rejoindre le Real Madrid la saison prochaine. L’attaquant pourrait partager la scène aux côtés de Kylian Mbappé, qui a déjà un accord de principe avec la formation espagnole selon les informations exclusives du 10Sport.com. Mais ce feuilleton est loin d’être terminé. Et pour cause, le Real Madrid pourrait avoir le plus grand mal à financer ces deux opérations.

Manchester City garde espoir, le PSG à l'affût