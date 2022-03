Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Erling Haaland a déjà choisi son prochain club !

Publié le 24 mars 2022 à 10h45 par D.M.

Courtisé par le PSG, le Barça ou encore Manchester City, Erling Haaland aurait une préférence pour le Real Madrid. Reste désormais à trouver un accord avec le club espagnol.

Au PSG, l’ambiance serait morose notamment depuis son élimination en Ligue des champions. La défaite face au Real Madrid en huitième de finale a réveillé certaines tensions dans le vestiaire et a plongé les joueurs dans le doute. Agé seulement de 23 ans, Kylian Mbappé a tiré la sonnette d’alarme après la défaite face à l’AS Monaco. Problème, l’international français ne sera, sûrement, plus à Paris la saison prochaine. Comme annoncé par le 10Sport.com, le joueur est en discussion avec le Real Madrid et a un accord de principe avec les dirigeants espagnols. Le PSG s’est déjà mis en quête de son remplaçant.

Haaland voudrait rejoindre le Real Madrid