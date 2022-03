Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avec Zidane et Pogba, Mbappé peut-il prolonger ?

Publié le 24 mars 2022 à 8h00 par La rédaction

Malgré l’accord de principe entre le Real Madrid et Kylian Mbappé, le PSG fait le forcing pour convaincre sa star de prolonger son bail. En parallèle, le club de la capitale rêve de mettre la main sur Zinedine Zidane et lorgne Paul Pogba, deux hommes liés au Bondynois pour diverses raisons. Suffisant pour permettre au PSG de relancer le dossier ?

Libre à l’issue de la saison, Kylian Mbappé se rapproche d’un départ du Paris Saint-Germain. Comme vous l’a révélé le10sport.com, l’attaquant français attend d’avoir toutes les cartes en main pour se décider, mais le Real Madrid possède déjà un accord moral avec la star du PSG, de quoi donner l’avantage à Florentino Pérez, déterminé à l’idée de boucler ce dossier depuis longtemps. Le club de la capitale est prêt à tout pour trouver un terrain d’entente avec Kylian Mbappé, qui attend de son côté des garanties sportives, et cela pourrait venir des nombreux changements qui s’annoncent en interne.

Une solution pour Mbappé ?