Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération à 50M€ de Leonardo plombée par le Real Madrid ?

Publié le 24 mars 2022 à 18h15 par D.M.

Intéressé par Aurélien Tchouaméni pour renforcer son milieu de terrain, le PSG pourrait faire face à la concurrence du Real Madrid et de clubs de Premier League dans ce dossier.

A seulement 22 ans, Aurélien Tchouaméni impressionne les observateurs. Performant cette saison sous le maillot de l’AS Monaco, l’international français devrait vite quitter le club de la principauté pour rejoindre une équipe plus huppée et poursuivre sa progression. Selon les informations de Foot Mercato , le PSG ferait partie des formations susceptibles de l’accueillir lors du prochain mercato estival. Lié à l’ASM jusqu’en 2024, Tchouaméni serait valorisé 50M€ par ses dirigeants. D’autres clubs se sont positionnés dans ce dossier.

Tchouaméni, une piste sérieuse pour le Real Madrid