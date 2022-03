Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une rencontre au sommet pour le départ de Paredes ?

Publié le 24 mars 2022 à 20h10 par D.M.

De passage à Paris, Tiago Pinto aurait avancé ses pions dans le dossier Leandro Paredes. Le directeur général de l'AS Roma aimerait rapatrier le milieu de terrain argentin en Italie.

L’intersaison risque bien d’être agitée à Paris. L’élimination du PSG face au Real Madrid en Ligue des champions ne devrait pas rester sans conséquences. Les décideurs du club, basés à Doha, ont commencé à discuter des changements nécessaires. Même s’il n’exclut pas de rester la saison prochaine, Mauricio Pochettino devrait être remercié à la fin de cet exercice. Plusieurs joueurs devraient également être poussés vers la sortie à l’instar de Leandro Paredes. Le milieu de terrain argentin pourrait quitter le PSG en cas d’offre satisfaisante.

Paredes courtisé par l'AS Roma