Mercato - OM : Guendouzi, Ünder... Longoria va passer à la caisse !

Publié le 24 mars 2022 à 17h30 par La rédaction

Prêtés cette saison à l’OM, Mattéo Guendouzi, Cengiz Ünder et Pau Lopez vont être définitivement achetés par le club olympien. Des opérations qui devraient coûter environ 33M€ au total.

L’été dernier, Pablo Longoria a réalisé son premier mercato en tant que président de l’OM. L’année d’avant, le dirigeant espagnol était directeur sportif et il n’a pas forcément pu réaliser toutes les emplettes espérées. Alors Pablo Longoria s’est rattrapé à l’été 2021, recrutant pas moins de 10 joueurs pour satisfaire Jorge Sampaoli. Parmi eux, on retrouve les titulaires indiscutables du onze du technicien argentin : Pau Lopez, Mattéo Guendouzi et Cengiz Ünder. Trois recrues venues à l’OM pour donner un nouvel élan à leur carrière. Sportivement, tout se passe parfaitement pour eux puisqu’ils sont devenus indéboulonnables. Pau Lopez a chipé la place de Steve Mandanda, Mattéo Guendouzi a retrouvé l’équipe de France et Cengiz Ünder le chemin des filets. De quoi les conforter dans leur idée de rester à l’OM. Chouchou des supporters, Guendouzi avait déclaré sa flamme au club olympien. « On a pris vraiment la meilleure décision tous ensemble. Pour moi, c’est le meilleur choix que j’ai fait depuis de nombreuses années », affirme le milieu marseillais sur RMC Sport . Même son de cloche pour Cengiz Ünder. « Je veux rester ici à 100%. Tout le monde est d’accord pour que je poursuive l’aventure ici. On en parlera tous ensemble très bientôt », se félicite l’international turc sur Téléfoot . Mais concrètement, combien cela va coûter à l’OM ?

L'OM a déjà une note de 33M€ à payer pour cet été