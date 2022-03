Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Guendouzi s'enflamme pour une grosse recrue de Sampaoli !

Publié le 21 mars 2022 à 17h10 par La rédaction

Après des débuts difficiles, Gerson a inversé la tendance et est aujourd'hui l’un des meilleurs joueurs de l’OM en 2022. Mattéo Guendouzi lui a rendu hommage après la victoire contre Nice (2-1).

Gerson donne enfin satisfaction ! Très souvent critiqué en raison du prix de son transfert (30M€ comme vous l’a révélé le10sport.com), l’international brésilien a mis un petit moment à s’adapter à la Ligue 1. Trimballé à un peu tous les postes par Jorge Sampaoli, Gerson a toujours eu la confiance de son entraîneur et cela a payé. Encore passeur décisif pour Cédric Bakambu contre l’OGC Nice, Gerson impressionne et semble indispensable.

«On est super heureux de l’avoir avec nous»