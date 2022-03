Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le Clasico pourrait laisser des traces à Madrid !

Publié le 21 mars 2022 à 15h30 par La rédaction

Balayé par le FC Barcelone dimanche dernier, le Real Madrid va devoir faire bouger certaines choses. Carlo Ancelotti, qui ne devrait pas être menacé, pourrait voir des renforts arriver dans la capitale espagnole en plus de Kylian Mbappé.

Carlo Ancelotti s’est réveillé avec la gueule de bois. Deux petites semaines après avoir inversé la tendance contre le PSG en Ligue des Champions, le Real Madrid s’est lourdement incliné à domicile contre le FC Barcelone (0-4) dans un Clasico à sens unique. Une défaite nette et sans bavure tant les Catalans ont dominé la rencontre de la tête et des épaules. Pour la première fois depuis cinq matchs, le Barça a retrouvé la victoire face au Real Madrid, et avec la manière. Privé de Karim Benzema et Ferland Mendy, blessés, Carlo Ancelotti avait décidé d’aligner Rodrygo en pointe et David Alaba dans le couloir gauche. Des choix forts qui n’ont absolument pas payé, de quoi faire parler. Ce lundi, Carlo Ancelotti est sous le feu des critiques et voit son statut être remis en cause. Cependant, l’entraîneur italien n’aurait pas à s’inquiéter concernant son avenir. Marca explique qu’il reste un an de contrat à l’ancien coach d’Everton et qu’il ne serait pas menacé. Par ailleurs, un titre remporté en fin de saison réduirait à néant les chances qu’il soit licencié. Goal n’est pas aussi optimiste et maintient que si le Real Madrid peine à remporter la Liga et sort contre Chelsea, Carlo Ancelotti pourrait être menacé.

Kylian Mbappé ne sera pas la seule recrue du Real Madrid