Mercato - Real Madrid : Ce protégé de Raiola a choisi sa prochaine destination !

Publié le 21 mars 2022 à 10h30 par A.D.

Très performant sous les couleurs de l'Ajax, Ryan Gravenberch aurait tapé dans l'oeil du Real Madrid et du Bayern. Conscient de l'intérêt de ces deux écuries, le milieu de terrain de 19 ans aurait choisi de rejoindre Munich.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Real Madrid a un accord de principe avec Kylian Mbappé pour une signature libre et gratuite à la fin de son contrat le 30 juin. En plus du numéro 7 du PSG, Carlo Ancelotti compterait renforcer d'autre poste de son effectif, et notamment son milieu de terrain. En effet, le coach du Real Madrid aurait identifié le profil de Ryan Gravenberch, qui fait des merveilles à l'Ajax. Toutefois, Carlo Ancelotti serait en concurrence avec le Bayern sur ce dossier. D'ailleurs, l'écurie bavaroise aurait peut-être déjà remporté son bras de fer face au Real Madrid sur ce dossier.

Ryan Gravenberch veut rejoindre le Bayern