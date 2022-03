Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Enorme rebondissement pour ce joli coup à 0€ de Xavi !

Publié le 21 mars 2022 à 9h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, Cesar Azpilicueta aurait alerté le FC Barcelone. Et grâce à l'interdiction de recruter des Blues, le club emmené par Xavi aurait encore toutes ses chances de rafler la mise sur ce dossier.

De retour au Barça depuis peu, Xavi s'est déjà offert les services de quatre joueurs : Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Malgré les difficultés financières du FC Barcelone, le coach espagnol voudrait frapper très fort lors du prochain mercato estival. Pour ce faire, Xavi aurait donc prévu de boucler un maximum de coups à 0€. Ainsi, l'ancien technicien d'Al-Sadd aurait identifié plusieurs joueurs en fin de contrat le 30 juin, dont Cesar Azpilicueta. Et heureusement pour Xavi, Chelsea n'aurait pas pu activer la clause de prolongation automatique de son capitaine.

Le Barça toujours dans le coup pour Cesar Azpilicueta ?