Mercato - Real Madrid : Perez s'attaque à un dossier XXL en interne !

Publié le 21 mars 2022 à 12h10 par D.M.

Le Real Madrid préparerait une offre de prolongation pour Vinicius Jr. Les négociations devraient s'accélérer à la fin de la saison entre les différentes parties.

Après une période d’adaptation au Real Madrid, Vinicius Jr semble donner la pleine mesure de ses capacités. Le joueur du brésilien réalise une très bonne saison sous les ordres de Carlo Ancelotti, même s’il n’a rien pu faire pour éviter le fiasco face au FC Barcelone ce dimanche (0-4). Agé seulement de 21 ans, l’ancien joueur de Flamengo est heureux au Real Madrid et n’a pas caché son envie de s’inscrire dans la durée au sein de cette équipe. « Je veux continuer à aider Madrid pendant de nombreuses années pour suivre les traces des légendes du club » avait lâché Vinicius Jr en janvier dernier.

Le Real Madrid veut prolonger Vinicius Jr